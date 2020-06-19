Bursa'da sele kapılan kadın konuştu: Denizde boğulur gibi hissettim

Bursa'da şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kahvecioğlu’nun 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi.

Hastanede konuşan Kahvecioğlu, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.



Emine Kahvecioğlu, ''Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni bir dükkan sahibi kurtardı“ dedi.



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