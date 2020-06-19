Bursa'da sele kapılan kadın konuştu: Denizde boğulur gibi hissettim

Bursa'da sel sularında sürüklenen 4 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alındı. 4 kaburgasının kırıldığı belirlenen kadın, denizde boğulur gibi hissettiğini belirtti.

DHA 19.06.2020 - 10:56

Bursa'da sele kapılan kadın konuştu: Denizde boğulur gibi hissettim

Bursa'da şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları kadının hastanede tedavisi sürüyor. 

Sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kahvecioğlu’nun 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi.

Hastanede konuşan Kahvecioğlu, her şeyin bir anda olduğunu söyledi. 

Emine Kahvecioğlu, ''Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni bir dükkan sahibi kurtardı“ dedi.

VİDEO: O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...