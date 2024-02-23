Bursa'da servis minibüsü cipe çarptı: 8 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İstanbul Yolu'nda Erol Ceylan idaresindeki servis minibüsü, kent merkezi istikametinde seyir halindeyken Yeşilova Mahallesi istikametine giden Ertuğrul H. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü tramvay hattına girdi. Kazada minibüs sürücüsü ile yolculardan F.T, H.E, F.B, ve cipte bulunan S.B, E.S.A, ve H.D. ile F.E. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

