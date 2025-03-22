Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki araç yandı.



Osmangazi ilçesindeki Çekirge Caddesi üzerinde seyreden bir aracın sürücüsü, aracın motorundan gelen duman nedeniyle sağ şeride yanaştı.



Sürücünün kaputu açmasıyla motor bir anda alev aldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, sürücü otomobili bir süre kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.



Ekiplerin gelmesiyle araçtaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.