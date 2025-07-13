Bursa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
Bursa'da karton yüklü TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Bursa-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, Mustafa G. (66) idaresindeki karton yüklü TIR, Karacabey ilçesi Çatrak mevkiine geldiğinde alev aldı.
Sürücü, TIR’ı sağ şeride çekti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yol ulaşıma kapanırken, dorsedeki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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