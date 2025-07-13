Bursa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı

Bursa'da karton yüklü TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı

-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, Mustafa G. (66) idaresindeki karton yüklü TIR, Karacabey ilçesi Çatrak mevkiine geldiğinde alev aldı.

Sürücü, TIR’ı sağ şeride çekti. İhbarla olay yerine ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yol ulaşıma kapanırken, dorsedeki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...