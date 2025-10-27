Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

Bursa'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Teleferik seferleri durdurulurken ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatıdan kopan tuğlalar ise sokaklara saçıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da şiddetli etkili oluyor.

Kentte, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi’nde park halinde olan otomobiline doğru giden kadın, lodosun çatıdan kopardığı sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti - 1 Park halindeki başka bir araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.

SEFERLER DURDURULDU

Uludağ’a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı.

Bursa Teleferik İşletmesi’nin sayfasından paylaşılan duyuruda, “Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır.” denildi.

