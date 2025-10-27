Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti
Bursa'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Teleferik seferleri durdurulurken ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatıdan kopan tuğlalar ise sokaklara saçıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor.
Kentte, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi’nde park halinde olan otomobiline doğru giden kadın, lodosun çatıdan kopardığı sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
SEFERLER DURDURULDU
Uludağ’a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı.
Bursa Teleferik İşletmesi’nin sayfasından paylaşılan duyuruda, “Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır.” denildi.
- Türkiye
- Bursa Hava Durumu
- Lodos