Bursa'da silahla yaralama ve yağma iddiası: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 21 Nisan ve 3 Mayıs'ta da silahla yaralama, 19 Mayıs'ta silahlı yağma olaylarının zanlıları Emir Ç. (28), Emir T. (24) ve T.A'nın (43) yakalanması için çalışma başlattı.



Zanlıların bulunduğu aracı Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi'nde durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emir Ç. ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Emir T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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