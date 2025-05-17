Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde sokakta karşılaşan R.A. ile Semih B. ve Emirhan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.A, yanındaki tabancayla Semih B’ye ateş etti.

Vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Semih B, yere yığıldı. Bu sırada R.A’ya engel olmaya çalışan Emirhan B. de kolundan yaralandı.

R.A. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Semih B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Polis ekiplerince yakalanan şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



