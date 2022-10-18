Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'da bir kişi husumetlisi olduğu belirtilen kişinin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta Y.G. arasında daha önceden husumet bulunan Hasan Duman'ın (54) evinin önüne gelerek balkon penceresine pompalı tüfekle ateş etti.

Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı - 1

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Duman ve evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı - 2

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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