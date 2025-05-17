Bursa'da silahlı saldırı: Bir yaralı

Ramazan T., hafif ticari aracıyla Ulus Mahallesi'ndeki ikametinin önüne geldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bacağından yaralanan Ramazan T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.