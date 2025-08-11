Bursa'da sır ölüm

Bursa'da bir kişi yolda ölü bulundu.



Santral Yolu Caddesi'nde motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan soruşturmada cesedin Yusuf S.'ye ait olduğu tespit edildi.



Yusuf S.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.