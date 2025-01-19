Bursa'da sis etkili oldu

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı.



Sis sebebiyle yaralamalı kazalar da yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bursa'nın yüksek kesimlerinden çekilen görüntüler ise sisin etkisini gözler önüne serdi.