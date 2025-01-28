Bursa’da sokak ortasında dehşet: Abla ve kardeşi tüfekle vuruldu

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Bursa’da bir kişi nişanlısı ile kardeşini sokak ortasında vurdu.



Olay, saat 10.00 sıralarından Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki Mermer Sokak’ta meydana geldi.



Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden, kendi evlerine gitmek üzere ayrıldı.



Abla-kardeş yolda yürüdükleri sırada, Aynur A.’nın otomobille ilerleyen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştı.

Aynur A. ve Nuray A. kaçmaya çalışırken, otomobilinden inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı.



Aynur A., sırt ve bacağına, kız kardeşi Nuray A. ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Şüpheli Talfun S., otomobiline binerek uzaklaştı.