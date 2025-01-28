Bursa’da sokak ortasında dehşet: Abla ve kardeşi tüfekle vuruldu
Bursa’da bir kişi sokakta karşılaştığı nişanlısı Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A.’ya av tüfeğiyle ateş açtı. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Polis, olay yerinden bir araca binerek kaçan şüpheliyi arıyor.
Bursa’da bir kişi nişanlısı ile kardeşini sokak ortasında vurdu.
Olay, saat 10.00 sıralarından Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki Mermer Sokak’ta meydana geldi.
Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden, kendi evlerine gitmek üzere ayrıldı.
Abla-kardeş yolda yürüdükleri sırada, Aynur A.’nın otomobille ilerleyen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştı.
Aynur A. ve Nuray A. kaçmaya çalışırken, otomobilinden inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı.
Aynur A., sırt ve bacağına, kız kardeşi Nuray A. ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Şüpheli Talfun S., otomobiline binerek uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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