Bursa'da 'son dakika' cezaları

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. Ekipler, sürücü Lokman E. ve yanında bulunan Naim T.’nin izin belgesi ve otomobilin de sigortasının olmadığını tespit etti.



İhlalde bulunan iki kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL idari para cezası yazdı. Otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.



"EVDEKİLER GÖRÜR, EŞİM DE BENİ BOŞAR"



Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yarım saat kala ekipler, İnönü Caddesi üzerinde Rıfat Ü. idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücü Rıfat Ü. ile birlikte otomobilde bulunan Hüseyin E., Ferdi E. ve Cemil G.’nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi.

Kimlik kontrolü yapıldığı sırada cezanın eve gönderileceğini öğrenen Rıfat Ü. "Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar” dedi. Cemil G. ise "Geceleri sokağa çıkmaktan keyif alıyorum” diye konuştu.

4 arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.