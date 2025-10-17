Bursa'da su kesintileri | Acar: Tek sorun kuraklık değil ilgisizlik ve plansızlık

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Acar, Evliya Çelebi'nin "Velhasıl Bursa sudan ibarettir…" sözlerini hatırlattı ve "Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi" dedi.

Çınarcık Barajı suyla doluyken Bursa halkının susuz bırakıldığını belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın susuz olmadığının da altını çizen Acar, "Bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır." dedi.

