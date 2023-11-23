Bursa'da sünger deposunda yangın

Bursa'da sünger imalathanesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'da sünger deposunda yangın

'nın Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki sünger imalathanesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, süngerlerin tutuşmasıyla, depoya da sıçradı.

20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, imalathanedeki tankın basınç nedeniyle patlamasıyla alevler yeniden büyüdü.

Bursa'da sünger deposunda yangın - 1

, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da sünger deposunda yangın - 2

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