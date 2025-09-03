Bursa'da şüpheli olay: 8 günlük bebek ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Yahya(30) ve Fatıma N.(26) çiftinin ikinci çocuğu olan ve 8 gün önce dünyaya gelen Rıdvan, annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırıldı.

Sabah saatlerinde uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce harekete geçti.

Aile özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

