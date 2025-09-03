Bursa'da şüpheli olay: 8 günlük bebek ölü bulundu

Bursa'da meydana gelen olayda 8 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin cenazesi adli tıp kurumuna gönderilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Yahya(30) ve Fatıma N.(26) çiftinin ikinci çocuğu olan ve 8 gün önce dünyaya gelen Rıdvan, annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırıldı.

Sabah saatlerinde uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce harekete geçti.

Aile özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

