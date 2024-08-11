Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da bir otomobil, takla atıp yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

'nın Osmangazi ilçesinde Yunuseli Mahallesi Kanal Caddesi'nde Adem D. idaresindeki 16 BJY 154 plakalı otomobil, takla atıp yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Sürücü Adem D. ile baba Bülent T. ve oğlu Hazar T, araç içinde sıkıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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