Bursa'da tarihi surlarda şüpheli ölüm

Bursa'nın İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi'nin arkasındaki zeytinliğine giden bir kadın, tarihi surların dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olan cansız beden, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cansız bedeni bulunan kişinin Keramet Mahallesi'nde ikamet eden Recep Kuzu (29) olduğu belirlendi. Kuzu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.