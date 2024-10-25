Bursa'da tarihi uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda hap ele geçirildi

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI



Yapılan teknik takip sonucu operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şahısların iki ayrı araçla Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.



Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda bir minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu extacy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Yapılan başarılı operasyon sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik köpeği Lizz de başarılı operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucuların başında poz vermeyi ihmal etmedi.



Ele geçen uyuşturucu ile 60 bin kişinin, hap ile de 86 bin kişinin zehirlenmekten kurtarıldığı öğrenildi.