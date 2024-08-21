Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Bursa'da tarım arazilerine kurulan Tiny House tipi 122 ev hakkında çıkan yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Jandarma eşliğinde tarım arazilerine evler birer birer yıkıyor.

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Mudanya'da Akköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine izinsiz yapılan ve toprak koruma projesine uymayan Tiny House sahiplerine valilik aracılığıyla tebligat gönderildi. Yapılan uyarılara rağmen harekete geçilmemesi üzerine bu yapıların yıkımına karar verildi.

Mudanya Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan yıkıma ve Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri eşlik ettiler. Yıkıma gelen ekiplere direnen ev sahipleri, kendilerine süre tanınmasını istedi. Ev sahiplerine yetkililer 3 günlük süre tanıdı.

Tarım arazisine ev yapmanın Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığının 1 ile 3 yıl arası hapis cezasına tekabül ettiği, ayrıca 50 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor - 1

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