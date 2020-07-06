Bursa'da taşlı sopalı çöp kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre aynı sokak üzerinde oturan iki komşu aile "Çöplerini neden buraya attın?" diyerek tartışmaya başladı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından iki ailenin erkek, kadın ve çocukları birbirlerine saldırdı.

TAŞ, SOPA VE KÜREKLİ SALDIRI

Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralandı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS İKİ AİLE ARASINA SET KURDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler iki komşu aileye müdahale ederek ayırdı. Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, iki aile arasına set kurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 2’si kadın toplam 3 yaralıyı ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü.