Bursa'da tekel bayi işletmecisine silahlı saldırı

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide önünde bekleyen tekel bayi işletmecisi Soner Yıldız'a otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı.



Yıldız, sağ ve sol bacağı ile sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.