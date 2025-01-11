Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Koza Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi.

İddiaya göre, 2 şüpheli girdikleri tekel bayisinde, Ali Hakan H. isimli çalışanı silahla tehdit edip, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.