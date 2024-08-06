Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı

, saat 21.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Fasrikada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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