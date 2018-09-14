Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, çalışma saatlerini yeniden güncelledi.
Bursa Teleferik A.Ş'den alınan bilgiye göre, Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan teleferik, 17 Eylül'den itibaren 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.
Teleferik, yaz döneminde 09.00-21.00 saatlerinde yolcu taşıyordu.
Bursa'da teleferik saatlerine sonbahar düzenlemesi
Anadolu AjansıTürkiye
Uludağ teleferiği, 17 Eylül'den itibaren 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, çalışma saatlerini yeniden güncelledi.