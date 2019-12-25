Bursa'da temizlik işçilerine çarpan sürücü asli kusurlu çıktı

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.A. ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunmasını yineleyen K.A, yol çalışması sırasında ışıklı tabela bulunmadığını öne sürerek, kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını iddia etti.



Cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinden gelen rapora göre, sanığın asli kusurlu olduğunun belirlendiğini aktardı.



Sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep eden iddia makamı, cezanın bitiminden itibaren 3 yıla kadar da ehliyetine el konulmasını istedi.



Mahkeme, sanık avukatının savunma için süre talebi üzerine duruşmayı erteledi.



OLAY

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 Nisan 2017'de, hafif raylı sistem duvarını temizleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerine, K.A. idaresindeki 17 VM 390 plakalı otomobil çarpmıştı.



Kazada yaralanan Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol hastaneye kaldırılmış, Uzuner çabalara rağmen kurtarılamamıştı.



Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan K.A, mahkeme tarafından uzun tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edilmişti.

