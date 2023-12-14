Bursa'da tır çarpan otomobildeki evli çift yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde saat 16.30 sıralarında Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 40 yaşındaki Mehmet Baki A. yönetimindeki tır, aniden önüne çıktığı iddia edilen İbrahim T.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.



Savrulan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarparak durdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Hasibe T., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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