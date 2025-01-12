Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İslam K. idaresindeki 54 KZ 758 plakalı mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır 50 metre sürüklenerek devrildi.



Sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43) itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilden çıkarıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.