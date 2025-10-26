Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu Eski Kaymakamlık Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yalova’dan Bursa istikametine gitmekte olan Zeki B. (69) idaresindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen bir hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yaptı.

Bu esnada kırmızı ışıkta duran Gökham Salbaş (39) idaresindeki otomobile çarpan TIR son anda durabildi. TIR'ın çarptığı ve içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.