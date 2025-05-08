Bursa'da toplu taşıma 20 Mayıs'ta duracak
Bursa'da grev kararı nedeniyle 20 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağı bildirildi.
Bursa'da toplu ulaşım hizmetini yürüten BURULAŞ'ta, Demiryol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı alındı.
Sendika, 20 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağını açıkladı.
"UZLAŞMA SAĞLANAMADI"
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, görüşmelerin 21 Aralık 2024'te başladığını hatırlatarak, 6356 sayılı yasa çerçevesinde tüm yasal süreçlerin işletildiğini ve uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev sürecine girildiğini duyurdu.
"VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN"
Yaman ayrıca, işveren tarafına çağrıda bulunarak, "Gelin bu sözleşmeyi masada bitirelim. Seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun, çalışanları mutlu edelim, refah seviyesini yükseltelim." dedi.
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