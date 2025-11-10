Torpil faciası: 2 yaşındaki çocuk gözünü kaybetti

İngöl'deki olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi. Alpaslan Y, ateşlenen torpilin patlamasıyla sağ gözünden yaralandı. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Alpaslan Y’ye burada ilk müdahale yapıldı.



Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen Alpaslan Y, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.