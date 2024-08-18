Bursa’da tostçu dükkanı alev alev yandı

Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gece saatlerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Bursa’da tostçu dükkanı alev alev yandı

, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tost dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tüp patlama sesine uyanan vatandaşlar, tost dükkanından alevler çıktığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, dükkanda maddi hasar oluştu.

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