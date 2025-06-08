Bursa'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, önündeki kamyonete arkadaş çarpan kamyonetteki yolcu kadın yaralandı.
Kaza, Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FDY 27 plakalı kamyonet sürücüsü, takip mesafesini sağlayamayınca 34 EFC 423 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kamyonetteki kadın sürücü yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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