Bursa’da trafik kazası: 5 yaralı



Çakırca Mahallesi'nde, Osman Köroğlu (59) idaresindeki 16 BEK 228 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen Umar Mahmood yönetimindeki 34 HIB 979 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücülerle minibüste yolcu olarak bulunan Kadriye (61) ve Semra Dalgıç (37) ile diğer araçtaki Aadil Raza Mahmood (30) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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