Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga: Bir yaralı

Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.



Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Ali Ferruh Yücel Caddesi’nde meydana geldi.



E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü.