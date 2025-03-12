Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga: Bir yaralı
Bursa’da iki aracın çarpıştığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada karşı tarafı döven bir kişi, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganı arıyor.
Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Ali Ferruh Yücel Caddesi’nde meydana geldi.
E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında minibüs sürücüsü E.E.’ye saldıran otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı E.E., çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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