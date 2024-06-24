Bursa'da trafikte "pes" dedirten yolculuk! 5 kişi motosiklete bindiler

Bursa'da 5 kişilik bir ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu ile kamyonun kasa kapasitesinden fazla yük taşıması, trafikteki başka sürücüler tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafikte "pes" dedirten yolculuk! 5 kişi motosiklete bindiler

İlk tehlikeli yolculuğun görüntüsü merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir aile canını hiçe sayarak motosikletin üzerinde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde seyreden daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Diğer bir görüntü merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonet, kasasında kapasitesinden fazla palet taşıdı. Trafikteki diğer sürücüler bu duruma tepki gösterirken kamyon sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti.

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