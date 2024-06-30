Bursa'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaya çalışmaya giden bir vatandaş, kullandığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralandı.

Bursa'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik’e bağı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çalışmak için tarlaya giden Saddettin Kara'nın kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Kara ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Sadettin Kara, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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