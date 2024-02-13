Bursa'da tur otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı

Bursa'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı ve 4'ü çocuk 10 turist yaralandı.

Akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tur otobüsünün bir anda kaymaya başladığı ve sürücüsünün müdahalelerine rağmen yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun tabelasına, ardından kaymaya devam ederek aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.