Bursa'da uyuşturucu almak isteyen genç gasp edilip dövüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan M.A. (23), arkadaşı K.G’nin aracıyla Yıldırım ilçesine gitti. Burada motosikletli bir şahısla görüşen M.A. uyuşturucu madde temin etmek istedi.

Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, uyuşturucu getireceğini söyleyerek M.A’yı motosikletin arkasına aldı. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra duran şüpheli, uyuşturucu karşılığında 2 bin TL’yi aldı. Ancak maddeyi teslim etmeyen şahıs, M.A’yı darbetti.

ÇENESİ KIRILDI



Aldığı darbeler sonucu yere yığılan gencin çenesinin kırıldığı öğrenildi. Şüpheli ise olayın ardından motosikletiyle hızla uzaklaştı.



Yaralı genç, arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde çenesinde kırıklar tespit edilen M.A., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Polis kaçan şüpheliyi arıyor.