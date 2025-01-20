Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T.'yi (33) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.T.’nin aracını durdurarak arama yapan polis ekipleri, araçta 1 gram methamfetamin ele geçirdi. Ardından E.T’nin ikamet ettiği Nasrettin Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde bulunan E.S. (45), M.S. (28) ve H.B. (47) gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 1 çıkı satışa hazır virgina tütün, 8 çıkı satışa hazır halde methamfetaminin, 1 çıkı satışa hazır halde kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pipe ele geçirildi.

“Kullanmak için uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak” ve “Kullanmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan M.S. ve H.B. isimli şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, E.T. ve E.S. ise mahkemece tutuklandı.