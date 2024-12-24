Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Polisleri karşısında görünce kaçmaya çalışan F.E., H.E. ve Y.C. isimli şüpheliler, sıkı takiple sonucu yakalandı.

Evde yapılan aramada, 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram kokain, bir hassas terazi, 4 tabanca ve 400 adet fişek ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, paylaşımında, "Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.