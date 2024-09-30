Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.Y'nin (43) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelinin Kıranlar Mahallesi'ndeki adresine düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, paketler halinde yaklaşık 150 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

" madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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