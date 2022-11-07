Bursa’da, uyuşturucu tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. Şüphelilerin 95'i gözaltına alındı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 15 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.



Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi’nde operasyonu bizzat takip etti.

Bursa'da bir önceki kökünü kurutma operasyonunu 20 Eylül'de yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Buradan kıymetli Bursalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Bir buçuk ayda ikinci gelişimiz ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bin defa gelmemiz icap ederse geleceğiz, bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest. Şırıngası da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül, müsamaha göstermeyiz. Hedefimiz sınırımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak, bunu temin etmek istiyoruz. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor" dedi.

Dün Diyarbakır'da 1900 kilogram üzerinde esrarın ele geçirildiğini hatırlatan Soylu, "Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İrademiz kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz ve getirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimiz ,Türk Polisi, jandarma teşkilatı, güvenlik güçleri, hükümetimiz ve bizlere itimat etsin. Bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meselenin kökü kurayana kadar mücadeleyi devam etirmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.