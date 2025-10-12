Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde A.D. ve M.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kullandığı otomobili takiple durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bursa
- Bursa İnegöl
- Uyuşturucu