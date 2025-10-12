Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde A.D. ve M.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili takiple durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.