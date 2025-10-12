Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'nın İnegöl ilçesinde A.D. ve M.E. isimli şüphelilerin satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili takiple durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...