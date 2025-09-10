Bursa'da üzerine sunta düşen işçinin bacakları kırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen işçinin bacakları kırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

Suriye uyruklu Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada üzerine suntalar devrildi.

Bacakları kırılan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

