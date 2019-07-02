Çınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Miraç Toprak'ın üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi.

Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Miraç Toprak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.