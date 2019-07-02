Çınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Miraç Toprak'ın üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Miraç Toprak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Miraç Toprak'ın üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi.