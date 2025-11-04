Bursa'da vahşet | Arzu'nun katilinin ilk ifadesi: "Çocuklara bak dedi"

Vahşet bu kez Bursa'da yaşandı.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Katil zanlısı Salican Mehmet'in sekiz suç kaydı var. Bunlardan biri, öldürdüğü kadına yönelik cinsel saldırı suçu.

"ÇOCUKLARA BAKMAMI SÖYLEYİNCE SİNİRLENDİM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve iki yaşlarında iki kız çocuğu olduğu belirtildi.

Katil zanlısı Salican Mehmet'in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım" dediği belirtildi.



DÖRT YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Salican Mehmet hakkında kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sekiz kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Salican Mehmet ve Arzu Khalılova’nın dört yıldır birlikte yaşadığı ve iki çocuklarının olduğu bildirildi.

ALTI AYDA 136 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin raporuna göre, 136 kadın öldürüldü.

Rapora göre 145 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.