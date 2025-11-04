Bursa'da vahşet | Arzu'nun katilinin ilk ifadesi: "Çocuklara bak dedi"
Bursa'da dün bir vahşet yaşandı. Rus uyruklu Arzu Khalılova, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet tarafından katledildi. Katil zanlısı, genç kadını "Alışverişe çıkacağım, çocuklara bak." dediği için öldürdüğünü söyledi.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Vahşet bu kez Bursa'da yaşandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir evde meydana geldi.
Birlikte yaşayan Rus uyruklu Arzu Khalılova ile sevgilisi Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet, Khalılova'ya bıçakla saldırdı.
Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp gözaltına alındı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.
"ÇOCUKLARA BAKMAMI SÖYLEYİNCE SİNİRLENDİM"
Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve iki yaşlarında iki kız çocuğu olduğu belirtildi.
Katil zanlısı Salican Mehmet'in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım" dediği belirtildi.
DÖRT YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ
Salican Mehmet hakkında kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sekiz kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Salican Mehmet ve Arzu Khalılova’nın dört yıldır birlikte yaşadığı ve iki çocuklarının olduğu bildirildi.
ALTI AYDA 136 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ
Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin raporuna göre, 136 kadın öldürüldü.
Rapora göre 145 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.
