Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tülin Beygirci (48), çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları meraklanıp, öğle saatlerinde kendisini aradı.
Aramalara cevap vermeyen Beygirci'yi kontrol etmek için evine, servis şoförü gönderildi. Şoför, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan karar ile kapıyı kırdı. Eve giren polisler, Tülin Beygirci'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü.
50 BIÇAK DARBESİ
Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde yaklaşık 50 bıçak darbesine rastlandı.
İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri cinayet şüphelisini tespit etmek için soruşturma başlattı.
Bursa'da vahşet! Evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu
DHATürkiye
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işyerine gitmeyen Tülin Beygirci, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tülin Beygirci (48), çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları meraklanıp, öğle saatlerinde kendisini aradı.