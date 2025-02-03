Bursa’da yangın: Alevler fabrikaya sıçradı, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın, bitişikte bulunan tekstil fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle oluşan duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa’da yangın: Alevler fabrikaya sıçradı, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü

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’nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan bitişikteki tekstil fabrikasına sıçradı.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak’ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa’da yangın: Alevler fabrikaya sıçradı, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - 1

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da yangın: Alevler fabrikaya sıçradı, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - 2

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın ekiplerin müdahalesiye kontrol altına alındı.

Bursa’da yangın: Alevler fabrikaya sıçradı, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - 3

YAVRU KEDİYE OKSİJEN VERİLDİ

Bu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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