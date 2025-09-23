Bursa'da yangın faciası: Televizyon fişi kaçak yaptı, 3 kişi öldü

O sırada evde bulunan 8 kişiden 5'i kaçmayı başarırken biri 3 yaşında bir çocuk ile biri misafirliğe geldiği öğrenilen 2 kadın alevlerden kaçamayıp yanarak can verdi.

Alev topuna dönen dairenin camlarından dışarı fırlayan alevler mahallede de korku ve paniğe sebep oldu. Mahalle halkı alevlere müdahale etmek istese de mümkün olmadı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürdü. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırılacak.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor.